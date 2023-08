Gary Young (1953-2023)

Natural de Mamaroneck, no estado norte-americano de Nova Iorque, ficou conhecido sobretudo como o baterista original dos Pavement, uma pioneira banda de indie-rock criada em 1989. Teve participação decisiva no álbum ‘Slanted and Enchanted’, de 1992, considerado um dos 500 melhores álbuns de todos os tempos pela revista ‘Rolling Stone’. Depois de ter sido despedido dos Pavement em 1993 devido a conflitos com outros membros da banda, lançou três discos a solo e dedicou-se à carreira de produtor musical. Morreu aos 70 anos.