O ator brasileiro morreu, aos 73 anos, vítima da Covid-19. Participou em novelas como ‘Sinhá Moça’, ‘Renascer’, ou ‘A viagem’, mas foi a personagem do chefe Chico, na série ‘Chiquititas’ que o tornou mundialmente conhecido.



Também participou na série da Globo ‘O Sítio do Picapau Amarelo’. Estava internado num hospital de São Paulo desde o passado dia 23 de junho, após ter sido diagnosticado com pressão alta.