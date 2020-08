Gheorghe Dogarescu (1960-2020)

Jogador de andebol romeno iniciou a carreira no CSS Galati antes de ingressar, em 1979, no Dínamo Bucareste.Conquistou a Taça da Roménia, em 1982, e chegou à final da Taça dos Vencedores das Taças no ano seguinte. Em 1986 sagrou-se campeão do seu país. Com a seleção totalizou 93 jogos e 116 golos.Depois de vencer a Supertaça das Nações, em 1983, a seleção conquistou o bronze nos Jogos Olímpicos de 1984, em Los Angeles.