Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Héctor Beltrán Leyva (1965-2018)

Traficante e grande rival de ‘El Chapo’.

Por Cláudia Machado | 01:30

Foi, em tempos, um dos homens mais procurados do México, graças ao ‘negócio familiar’ de narcotráfico que geriu a solo depois de um irmão ter morrido e outros dois terem sido detidos.



Héctor Beltrán Leyva ficou conhecido por ser um dos grandes rivais de ‘El Chapo’, cabecilha do cartel de droga mais poderoso do México.



Detido desde 2014, foi levado para o hospital com dores no peito.



Morreu de ataque cardíaco, aos 53 anos.