Era um homem dos sete instrumentos: no rock progressivo, o britânico Ian McDonald deu nas vistas na guitarra e nos teclados, mas também no saxofone, vibrafone e na flauta.



Com o cantor Greg Lake fundou o grupo King Crimson, que teve êxito em 1969, com o álbum ‘In the Court of the Crimson King’. Sete anos depois, integrou os norte-americanos Foreigner e gravou três álbuns. Morreu em Nova Iorque, vítima de cancro. Tinha 75 anos.