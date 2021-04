O júri dos prémios Nobel referiu-se ao seu trabalho como uma "invenção revolucionária". Em 2014, na companhia de mais dois investigadores, o cientista japonês recebeu o galardão na área da Física pela criação da tecnologia LED.



As lâmpadas mudaram a iluminação, ao durarem milhares de horas e gastarem menos energia do que as incandescentes. Morreu quinta-feira, vítima de pneumonia, num hospital de Nagoya, Japão.