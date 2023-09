Jack Sonni (1954-2023)

Tocou quatro anos com os britânicos Dire Straits e foi o que bastou para se tornar um dos símbolos da banda. Natural de Indiana (EUA), Jack Sonni conheceu os irmãos Knopfler no final da década de 1970, quando trabalhava numa loja de guitarras em Nova Iorque.



Entrou na banda em 1984, um ano antes da edição do álbum ‘Brothers in Arms’, e não se importava de ser conhecido como o "outro" guitarrista, a seguir a Mark Knopfler. Decidiu depois abandonar a música quando foi pai de gémeas. Morreu aos 68 anos, por causas não reveladas.