Um dos fundadores da banda francesa Kassav, o guitarrista nascido em Paris não resistiu à Covid-19. O primeiro álbum, ‘Love and Ka dance’, lançado no ano de arranque do grupo, em 1979, atingiu a popularidade com um estilo de música, o zouk, que deu origem a êxitos mundiais cantados em crioulo. Em 2019, a banda tocou no Campo Pequeno, em Lisboa, concerto integrado na digressão para assinalar os 40 anos de atividade.