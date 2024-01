Jandira Martini (1945-2024)

Nasceu em Santos (S. Paulo) e começou a carreira na TV em 1966, com 21 anos. Ganhou reconhecimento nas novelas da Globo, com destaque para ‘Sas- saricando’ (1987), onde interpretou a cruel e rica Teodora Abdala, ‘O Clone’, ‘Caminho das Índias’ e ‘Salve Jorge’. Esteve também na série luso-brasileira ‘Os Maias’. No teatro, fundou o grupo Royal Bexiga’s Company, onde trabalhou durante vários anos com Marcos Caruso, com quem escreveu o filme ‘Trair e Coçar é só Começar’. Jandira Martini morreu esta terça-feira aos 78 anos. Tinha cancro do pulmão.