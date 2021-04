Locutor de rádio e ator brasileiro, ficou conhecido como o tio Barnabé da série ‘Sítio do Picapau Amarelo’. Participou numa série de telenovelas e filmes, como ‘Casa de Areia’ (2005), no qual contracenou com Fernanda Montenegro.João Acaiabe morreu na passada quarta-feira, em São Paulo, aos 76 anos, vítima de Covid-19. Sofria de insuficiência renal e aguardava um transplante de rim.Esteve internado no hospital desde 21 de março.