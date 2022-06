O antigo presidente do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) e da Associação Portuguesa de Sociologia, licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa, em 1964.



Lecionou no ISCTE desde a sua fundação, em 1972, tendo-se doutorado em Sociologia em 1984. Foi presidente do ISCTE entre 1992 e 2005, em 2018 recebeu a Medalha de Mérito Científico atribuída pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.