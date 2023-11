Conhecido por fotografar a "rural urbana, fabril e febril" cidade do Porto, o fotógrafo foi o primeiro a expor individualmente sob o patrocínio da Fundação Calouste Gulbenkian. Engenheiro reformado agraciado com a Medalha Grau Ouro da Câmara do Porto em 2005, autor de diversos livros dedicados à Invicta, na sinopse de ‘Porto Meu’ explicava que fotografar o Porto, "cidade antiga, mui nobre, a cidade do rio Douro, a da frente marítima, tornou-se tanto uma necessidade como uma paixão". Morreu aos 89 anos.