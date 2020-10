Paraquedista que fez da carreira militar profissão, tendo chegado a sargento-ajudante, destacou-se como pugilista e foi campeão nacional na categoria de pesos-pesados , em 1978 e 1979, ao serviço do Sporting.



Ribatejano, natural de Samora Correia, foi levado para o clube leonino por outro paraquedista, o histórico do boxe Ricardo Ferraz, que reparou no potencial que tinha o militar com 1,92 cm de altura e 90 quilos de peso.