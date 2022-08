Marcou 197 golos ao serviço do Celtic, clube que representou entre 1959 e 1971.Recebeu a medalha da Taça dos Campeões Europeus que os escoceses conquistaram (2-1) diante do Inter Milão, mas não atuou nesse jogo - devido a uma lesão -, disputado no Jamor, em 1967. Mesmo assim, é considerado um dos ‘Leões de Lisboa’.Ajudou os católicos de Glasgow a ganhar 6 campeonatos e 4 taças da Escócia. John ‘Yogi’ Hughes morreu aos 79 anos.n