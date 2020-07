Compositor nascido em Nova Iorque, EUA, venceu o Óscar de melhor canção original com ‘The Shadow of Your Smile’, do filme ‘Adeus às Ilusões’ (1965), de Vincente Minnelli. É também conhecido por ser o criador de ‘Suicide Is Painless’, música-tema da série ‘MASH’.



Com dezenas de créditos no cinema, iniciou-se na música durante a adolescência, tocando trompete, e fez parte de várias bandas. Morreu de causas não divulgadas.