José António Pinto de Sousa, antigo presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e dirigente do Boavista, morreu ontem, aos 85 anos. As cerimónias fúnebres decorrem hoje (15h) na Igreja do Foco, no Porto. O sócio n.º 177 dos boavisteiros, ex-vice do clube, membro do Conselho Geral, líder da Comissão de Obras durante a reconstrução do Estádio do Bessa (1983) e amigo de infância de Pinto da Costa foi um dos arguidos no processo 'Apito Dourado' (corrupção), mas acabou absolvido.