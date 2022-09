Nascido na Covilhã, chegou ao Porto em 1941 para ingressar na Escola de Belas-Artes. Foi o autor do Pavilhão dos Desportos no Palácio de Cristal, do Edifício Parnaso ou do Conjunto Luso-Lima, na Invicta, da Pousada de S. Bartolomeu (Bragança), da Casa-Atelier Júlio Resende (Gondomar), do Conservatório Gulbenkian (Aveiro) ou da ‘Capelinha’ de Fátima. O arquiteto José Carlos Loureiro morreu aos 96 anos, em Valbom, Gondomar.