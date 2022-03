Autor de vasta obra jurídica, o professor catedrático jubilado da Faculdade de Direito de Lisboa licenciou-se em Direito em 1955. No ano seguinte inscreveu-se como advogado, tendo exercido na Comarca de Lisboa. Escreveu, entre outras, obras como a ‘Introdução e Teoria Geral do Direito’, ‘Teoria Geral do Direito Civil e Direitos Reais’.Integrou o Conselho de Redação da ‘Revista da Ordem dos Advogados’. Morreu de causas não divulgadas.