Foi o desenhador de moda japonês que transformou David Bowie em Ziggy Stardust. Também ajudou a tratar do visual de palco de Elton John e Stevie Wonder, entre outros artistas.



Frequentou os cursos de Inglês e Engenharia Civil, em Tóquio, mas desde cedo enveredou pelo mundo da alta-costura, tendo trabalhado no início da carreira com Junko Koshino. Kansai Yamamoto morreu aos 76 anos, devido a uma leucemia.