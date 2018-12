Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ken Berry (1933-2018)

Da ‘Ilha da Fantasia’ ao ‘Barco do Amor’

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:42

Ken Berry nasceu no Illinois (EUA) em 1933. Desde novo que gostava de cantar e fazer sapateado. Com 15 anos parte em tourné com um grupo de sapateado, e quando se dá como voluntário para o Exército serve na mesma companhia de Leonard Nimoy (o Spock do Caminho das Estrelas).



Abraça a representação e entra em inúmeras séries televisivas entre as quais a ‘Ilha da Fantasia’ e o ‘Barco do Amor’. Participou ainda em vários filmes.