Kevin ‘Geordie’ Walker (1958-2023)

O guitarrista Kevin ‘Geordie’ Walker morreu no domingo à noite, depois de ter sofrido um AVC. Tinha 64 anos. Em 1978,

foi um dos fundadores da banda britânica Killing Joke, ao lado de ‘Big’ Paul Ferguson (baterista), Jaz Coleman (vocalista) e Martin Glover ‘Youth’ (baixo). Era admirado por estrelas da guitarra como Jimmy Page (Led Zeppelin), James Hetfield (Metallica) e Page Hamilton (Helmet). Ficou conhecido por utilizar uma Gibson ES-295 ao vivo e em todos os discos do grupo. Também esteve nos Murder Inc e The Damage Manual.