Atriz natural do Rio de Janeiro, Brasil, entrou em telenovelas como ‘Escrava Isaura’, ‘Selva de Pedra’, ‘Xica da Silva’ ou ‘O Clone’. Somou participações em mais de 100 produções, divididas pelo cinema, teatro e televisão.Venceu quatro prémios ‘Kikito’, o galardão concedido no Festival de Gramado, um dos mais importantes e reconhecidos prémios do cinema brasileiro. Continuava no ativo e tinha já confirmado negociações com a TV Globo para atuar no remake da novela ‘Renascer’.Não resistiu a um enfarte. Tinha 90 anos.