O meio do hip-hop conhece-o apenas por ‘Hub’, nome que se impôs nos ritmos de Filadélfia, onde nasceu há 62 anos. Leonard Hubbard estudou música na Carnegie Mellon University e, já como baixista, entrou na formação inicial dos The Roots. Conhecido por mascar pastilhas nos palcos, Hub trabalhou com o grupo até 2007, após a edição do álbum ‘Game Theory’. Morreu na quinta-feira, vítima de um cancro raro no sangue.n