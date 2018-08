Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lindsay Kemp (1938-2018)

Coreógrafo, mimo, ator e bailarino tinha 80 anos.

01:00

Coreógrafo, mimo, ator e bailarino. Lindsay Kemp nasceu em South Shields, Inglaterra e, segundo o próprio, dançou desde a infância.



Estudou dança com Hilde Holger e pantomima com Marcel Marceau.



Nos anos sessenta abriu a sua companhia de dança e trabalhou com artistas como Kate Bush e David Bowie, a quem ensinou a dançar.



Em 1979 abandona o Reino Unido e vive em Espanha e Itália, onde morreu aos 80 anos.