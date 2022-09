Intérprete de uma das vilãs mais sádicas e odiadas de sempre - a enfermeira Ratched de ‘Voando Sobre um Ninho de Cucos -, papel que lhe valeu o Óscar de Melhor Atriz, Louise Fletcher morreu na 6ª feira, aos 88 anos, durante o sono na casa que construiu numa quinta com 300 anos em Montdurausse, Sul de França.



Norte-americana do Alabama, começou a carreira no final dos anos 50. Participou em mais de uma centena de filmes e séries.n