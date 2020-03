Lucia Bosè brilhou era atriz e modelo italiana. Brilhou em filmes de Michelangelo Antonioni ('A Dama das Camélias'), Luis Buñuel ('Assim é Aurora') e Federico Fellini ('Satyricon').Em 1955, casou-se com o toureiro espanhol Luis Miguel Dominguín, com quem teve três filhos: o cantor Miguel Bosè, a empresária Lucia Bosè e a atriz e estilista Paola Dominguín.Privou de perto com Pablo Picasso e Salvador Dalí. Lucia Bosè morreu esta segunda-feira, aos 89 anos, vítima de coronavírus.