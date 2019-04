Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uma vida dedicada ao toureio

Chibanga sucumbiu a AVC e morreu aos 76 anos.

Por Joaquim Tapada | 01:30

Morreu Ricardo Chibanga, conhecido no mundo taurino por ser o primeiro matador de touros africano. Internado a 2 de março na sequência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o toureiro tinha regressado esta terça-feira à sua casa, na Golegã, onde acabou por falecer, aos 76 anos.



Nascido a 8 de novembro de 1942 na cidade moçambicana de Lourenço Marques (hoje Maputo), Chibanga deixou-se fascinar ainda muito jovem pelas lantejoulas dos trajes dos toureiros que via na praça da sua terra, e começou a sonhar com a profissão.



Encontrou apoio no embolador Fernando Pinheiro e este, através do empresário Alfredo Ovelha, conseguiu facilitar-lhe a viagem para Lisboa. Entretanto, o matador Manuel dos Santos levou o rapaz para a Golegã, onde Patrício Cecílio o ensinou a lidar. Fez provas de novilheiro praticante e, em 1965, vestiu o seu primeiro traje de luzes em Lisboa.



Depois de alguns percalços devido a colhidas, a 15 de agosto de 1971 recebeu a alternativa na Real Maestranza de Sevilha, concedida por António Bienvenida e com o testemunho de Rafael Torres.



O funeral de Ricardo Chibanga realiza-se esta quarta-feira, saindo o corpo da igreja local, onde será celebrada missa (às 17h00). Segue para o cemitério da Golegã.



PORMENORES

Arrastava multidões

Ricardo Chibanga confirmou a sua alternativa em Madrid, na temporada de 1972, e tornou-se assim no 17º matador de touros português. Muito popular, as suas atuações atraíam centenas de pessoas às praças.



Teve fãs famosos

Aclamado em países como o México, Reino Unido, Venezuela, Canadá, Estados Unidos e China, o matador português foi aplaudido por gente famosa, como Pablo Picasso, Salvador Dali e Orson Welles.



Praça portátil

"Jamais me despedirei de toureiro", chegou a dizer Ricardo Chibanga, que se manteve ligado à Festa Brava com a sua praça de toiros portátil, com que percorria Portugal inteiro.