Matador de touros Ricardo Chibanga sofre AVC e está hospitalizado

Conhecido como "El Africano" é um dos símbolos do toureio a pé português.

17:27

O matador de touros Ricardo Chibanga sofreu este sábado, em sua casa, na Golegã, um AVC, tendo sido assistido de imediato pela filha que chamou o INEM.



Ricardo Chibanga está internado no Centro Hospitalar do Médio Tejo, em Abrantes, encontrando-se estabilizado, segundo avança o site touroeouro.com.



Não se sabe ainda se Ricardo Chibanga ficou com lesões após o acidente vascular cerebral. O matador de touros de 76 anos é um dos símbolos do toureio a pé português.