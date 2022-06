O antigo presidente da Câmara do Crato (Portalegre) Manuel Ferreira (entre 1993 e 1997), pela CDU, morreu aos 74 anos. Fundador da Cooperativa de Consumo do Crato e um dos membros fundadores da extinta Região de Turismo de São Mamede, a primeira do género no Alentejo, Manuel Ferreira é ainda recordado pelo seus camaradas de partido como "um lutador pelo poder local democrático e um exemplo de cidadania".