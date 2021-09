O arqueólogo e historiador Manuel Maia, fundador do Museu da Lucerna, em Castro Verde, distrito de Beja, morreu na passada 5ª feira, aos 76 anos, anunciou a cooperativa Cortiçol, com a qual colaborava. Estava internado no Hospital de Beja. Natural de Lisboa, e licenciado em História, foi responsável por inúmeras escavações arqueológicas e pela coordenação de vários projetos em Portugal, com destaque para Castro Verde e Tavira.