Jornalista entre 1987 e 2010, passou pelas redações de ‘O Comércio do Porto’, ‘Primeiro de Janeiro’, ‘Jornal de Notícias’, agência Lusa, Rádio Renascença, revista ‘Valor’ e ‘Diário de Notícias’. Estudou Direito em Lisboa e Coimbra e em 2015 publicou o livro de poemas ‘Antes do destino’, no qual reuniu textos criados ao longo de três décadas.



Na altura declarou que a escrita era a sua vida. Morreu no hospital de Gaia, vítima de doença prolongada.