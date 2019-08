Nasceu em 1947, e a sua mãe, a rainha Juliana da Holanda, contraíu rubéola durante a gravidez, o que fez com que Cristina nascesse quase cega.Talvez por isso, desde cedo teve uma paixão pela música. Lançou alguns álbuns e fez atuações ao vivo.Em 1975 casou-se com Jorge Guillermo, com quem teve três filhos. Divorciou-se em 1996.Era a irmã mais nova da rainha Beatriz, e morreu vítima de um cancro nos ossos.