Primeira mulher a presidir à Biblioteca Nacional, entre 1990 e 1996, em janeiro tinha sido agraciada com o grau honorário de Membro da Ordem do Império, atribuído pela rainha Isabel II, em reconhecimento pela contribuição para os estudos e relações académicas entre o Reino Unido e Portugal.



Licenciada em Filologia Germânica, esteve na origem dos primeiros cursos de Estudos Ingleses, abertos no final dos anos 70.