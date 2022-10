Nasceu na aldeia de Gaujani, perto da fronteira com a Bulgária. Estudou violino e depois canto. Ganhou uma bolsa para o Conservatório de Santa Cecília, em Roma, onde trabalhou com Elisabeth Schwarzkopf.



A soprano tem um repertório variado. Foi convidada pelo Papa João Paulo II para o primeiro concerto de Natal no Vaticano. A sua atuação foi transmitida pela televisão para todo o Mundo, com uma audiência de mil milhões de pessoas.