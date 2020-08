A notícia dada por David Coverdale, vocalista dos Whitesnake, terminava com um comentário: "Ele foi uma enorme parte da minha vida".



Ao longo da carreira, o produtor britânico foi responsável pelos seis primeiros álbuns da banda, bem como por nove discos dos Iron Maiden, incluindo ‘Killers’ e ‘Fear of the Dark’. Black Sabbath, Deep Purple, Rainbow, Jeff Beck ou Fleetwood Mac constam do seu portefólio. Causa da morte não foi avançada.