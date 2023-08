Marcio André Nepomuceno Garcia, com o nome artístico MC Marcinho, foi um dos criadores do estilo funk melody e autor de sucessos como ‘Glamurosa’ ou ‘Rap do Solitário’. Pelo seu contributo para este estilo musical ficou conhecido como ‘Príncipe do Funk’. Morreu ontem aos 45 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. O músico brasileiro estava internado num hospital do Rio de Janeiro desde 27 de junho, para tratar uma cardiopatia. Sofria ainda de doença renal crónica. Deixa três filhos.