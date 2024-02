Michael Jayston, ator britânico que participou em séries como ‘Doctor Who’ e ‘Midsomer Murders’, morreu aos 88 anos. Também desempenhou um papel principal no filme histórico ‘Nicholas and Alexandra’ sobre os últimos dias dos czares na Rússia e a relação entre Nicolau II da Rússia e a sua mulher. Iniciou a carreira como ator de teatro em 1962. Entre outros papéis, interpretou Macbeth em ‘Macbeth’ (1970), Gratiano em ‘O Mercador de Veneza’ (1973) e Edmund em ‘Rei Lear’ (1975), os três relacionados com obras de Shakespeare.