Músico - tem a sua estrela no Passeio da Fama (Hall of Fame) de Hollywood. Inspirou o filme ‘Urban Cowboy’, de 1984, escrito e realizado por James Bridges e protagonizado pelos atores John Travolta e Debra Winger. Passou a juventude com o primo Jerry Lee Lewis, futura estrela do rock’n’roll, com quem aprendeu a tocar piano, mas optou pelo country e, mais tarde, pelo pop. Mickey Gilley morreu aos 86 anos.