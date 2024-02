Miguel Ángel (1947-2024)

O antigo guarda-redes espanhol Miguel Ángel González morreu esta terça-feira, aos 76 anos, vítima de esclerose lateral amiotrófica (ELA). Foi 18 vezes internacional e esteve nos mundiais de 1978 e 1982. Vestiu a camisola do Real Madrid durante 18 épocas, entre 1968 e 1986 (344 jogos), conquistou oito campeonatos, duas Taças UEFA, cinco Taças do Rei e uma Taça da Liga.



Após o final da carreira, ‘El Gato’ trabalhou nos merengues: foi delegado na equipa principal, técnico de guarda-redes e diretor da antiga cidade desportiva do clube.