Milton Glaser (1929-2020)

Quem não conhece a expressão ‘I love NY’ estampada milhões de vezes em t-shirts e posters?A frase foi criada pelo designer gráfico que morreu ontem no dia em que completava 91 anos, de causas naturais.Filhos de judeus húngaros que emigraram para a América, nasceu no Bronx e sempre se considerou um nova-iorquino.Para além da frase icónica, Glaser desenhou também o póster de Bob Dylan com o cabelo psicadélico.