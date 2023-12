Myles Goodwyn (1948-2023)

Myles Goodwyn, cantor, guitarrista, compositor e líder dos April Wine, morreu aos 75 anos, de causas não divulgadas. Natu-ral de Woodstock, no Canadá, fundou o grupo de rock em 1969 ao lado dos irmãos Ritchie (bateria) e David Henman (guitarra) e do primo Jim Henman (baixo), que começou apenas por ter algum sucesso no seu país. No final dos anos 70 e início da década de 80, porém, explodiu a nível internacional com canções como ‘You Could Have Been a Lady’, ‘I Like to Rock’, ‘Sign of the Gypsy Queen’ ‘Just Between You and Me’.