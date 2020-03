Pintor, desenhador, cenógrafo e professor. Foi um dos nomes mais influentes da arte contemporânea no Brasil e um dos artistas que se manifestaram contra a ditadura militar (1964 a 1985) - recusou participar nas Bienais de 1969 e 1971.



Em 1974 criticou o regime na série ‘A Rebelião dos Animais’. Viveu cinco anos nos EUA, onde estudou Engenharia Têxtil no Lowell Technological Institute, no Massachusetts, mas não concluiu o curso. Nelson Leirner morreu aos 88 anos.