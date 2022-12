Chegou a ser considerado o melhor treinador de ténis do mundo. Tinha fama de duro.Dez dos seus pupilos chegaram a nº 1 do ranking. Serena e Venus Williams, Monica Seles, Andre Agassi, Jim Courier, Maria Sharapova, Vitas Gerulaitis, Marcelo Rios e Boris Becker estão entre os jogadores que treinou ou passaram pela sua academia, nos EUA.Está no International Tennis Hall of Fame, desde 2014.Nick Bollettieri morreu aos 91 anos.