Francisco José da Costa Saura, conhecido como Paquito no mundo do futebol, iniciou o seu percurso enquanto médio no Rio Ave, o clube da terra onde nasceu (Vila do Conde). Daí transferiu-se para o Vitória de Guimarães, o clube onde fez mais jogos, até chegar ao FC Porto. Cumpriu uma época completa no Dragão (1985/86), com três golos em 11 jogos, sagrando-se campeão nacional. O FC Porto manifestou-se esta terça-feira "solidário com os familiares e amigos". Jogou ainda no Marítimo, Varzim, Beira-Mar, Torreense e Vizela.