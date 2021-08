Ficou conhecido em Portugal com o personagem de comerciante cigano na novela ‘Explode Coração’. Nasceu em Lavras do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, e iniciou a carreira no teatro amador nos anos 60. Mas foi com a rede Globo, onde teve uma parceria de 30 anos, que se tornou conhecido em inúmeras séries e novelas. Foi também realizador de cinema. Desde 1993 que estava diagnosticado com doença de Parkinson.