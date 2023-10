Raul Machado (1937-2023)

O antigo defesa do Benfica Raul Machado morreu ontem, aos 86 anos. Na Luz (1962/69), jogou ao lado de estrelas como Eusébio, Simões e Coluna e ajudou a conquistar seis campeonatos nacionais e duas Taças de Portugal, entre outros títulos. Também jogou no Leixões: fez parte da equipa que, em 1961, ganhou a Taça de Portugal: 2-1, diante do FC Porto, no Estádio das Antas. Era um dos elementos do grupo conhecido como Bebés do Mar. Foi internacional 11 vezes pela Seleção A. O funeral realiza-se hoje, a partir das 16h00, no Cemitério de Sandim, Gaia.