Violinista, vocalista e membro fundador do grupo norte-americano Kansas, tocou ao longo de quase duas décadas com a banda, entre 1973 e 1982 e de 1997 a 2006.O som do seu violino em ‘Dust In The Wind’ ou no álbum ‘Point of Know Return’ deu-lhe um lugar na história do rock progressivo. Tinha acabado de gravar o seu primeiro álbum a solo e ia iniciar uma tournée.Morreu na Florida, EUA, vítima de pancreatite aguda.