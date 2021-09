Nasceu em Santa Maria a Monte e vestiu 344 vezes a camisola do Bolonha, durante mais de uma década (1957-1968) em que esteve ao serviço do clube, e pelo qual foi campeão italiano em 1964. Jogou também pelo Torino, Catânia e no Milan. Foi campeão europeu com as cores do Milan na época 1968/69. Vestiu por 13 vezes a camisola da seleção italiana. Terminou a carreira de jogador em 1974. Posteriormente, treinou o Reggiana e o Siena.