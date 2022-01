Foi o principal rosto de um dos fenómenos pop dos anos 1960: de nome Veronica Greenfield, a nova-iorquina vingou como Ronnie Spector, voz da ‘girl band’ The Ronettes, ao lado da irmã e da prima.



Entre os êxitos estão ‘Baby, I Love You’ e ‘Be My Baby’, canção que está no Hall of Fame dos Grammy. Esteve casada quatro anos com o produtor Phil Spector e deixa cinco filhos. Morreu na quarta-feira, aos 78 anos, vítima de cancro.