Rui Mateus Pereira (1957-2020)

Ex-diretor do antigo Instituto Português do Livro e das Bibliotecas de 2001 a 2004 e especialista em História Colonial, fazia parte do Instituto de História Contemporânea desde 2013.O seu nome está também associado a exposições como ‘A coleção de arte contemporânea africana de Pancho Guedes’, que comissariou com Alexandre Pomar, para o Mercado de Santa Clara, em Lisboa.Morreu na quinta-feira. Tinha 62 anos.